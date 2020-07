Covid-19

O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, disse hoje estar muito satisfeito com a manutenção do rating triplo A pela Fitch Ratings e salientou que isso acontece apesar dos desafios económicos globais e regionais.

"Estamos muito satisfeitos com a afirmação do rating 'AAA' do banco, com uma Perspetiva de Evolução Estável, pela Fitch Ratings, apesar dos desafios económicos globais e regionais devidos à pandemia de covid-19", lê-se numa nota enviada aos jornalistas.

"Vamos continuar a fortalecer a nossa relevância política para apoiar os nossos países membros regionais, especialmente durante e depois do período da pandemia, garantindo que mantenhos os nossos rácios prudenciais com almofadas adequadas", acrescentou o banqueiro.