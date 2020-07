Covid-19

O número de mortos em África devido à covid-19 subiu hoje para 15.418, mais 336 nas últimas 24 horas, em cerca de 736 mil infetados, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de casos positivos subiu para 736.288, mais 15.666 nas últimas 24 horas, havendo 391.898 382.857 pessoas recuperadas, mais 9.041.

A África Austral regista o maior número de casos (388.019) e 5.465 mortos, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais infetados e mais mortos em todo o continente, com 373.628 casos e 5.173 vítimas mortais.