Incêndios

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) enviou hoje mensagens por telemóvel (SMS) às populações residentes nos quatro distritos em estado de alerta vermelho, o mais grave de uma escala de quatro, para os informar da situação de risco extremo de incêndios rurais.

O sistema de aviso preventivo por SMS foi acionado devido à ativação do estado de alerta especial de nível vermelho, o mais grave de uma escala de quatro, nos distritos de Castelo Branco, Évora, Portalegre e Santarém e do prolongamento da declaração da situação de alerta determinada pelos ministros da Administração Interna e do Ambiente e Ação Climática, refere a ANEPC, em comunicado.

A Proteção Civil precisa que o sistema de aviso preventivo por SMS foi enviado para informar os cidadãos sobre a situação de risco extremo de incêndios rurais e dos cuidados a ter.