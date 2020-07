Actualidade

O treinador Jorge Jesus e o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, chegaram hoje a Lisboa vindos do Brasil e foram recebidos por dezenas de adeptos dos 'encarnados' com tarjas de boas-vindas ao novo técnico da equipa de futebol.

Jorge Jesus regressa ao Benfica, após ter orientado as 'águias' entre 2009/10 e 2014/15, período em que conquistou 10 títulos, nomeadamente três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e cinco edições da Taça da Liga.

O avião privado que trouxe a comitiva aterrou no Aeródromo Municipal de Cascais, por volta das 12:05, quando a chegada estaria prevista para as 11:00.