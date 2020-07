Actualidade

"O Teatro e a Peste", projeto de teatro e cinema que junta o encenador John Romão e a realizadora Salomé Lamas, estreia-se 'online' em 31 de julho, com apresentações feitas "a partir de diversos teatros vazios e diversas geografias".

Num comunicado hoje divulgado, fica a saber-se que este projeto, com conceção e encenação de John Romão e realização de Salomé Lamas, uma recriação da conferência "O Teatro e a Peste", de Antonin Artaud, "é apresentado em 'streaming', entre 31 de julho e 16 de agosto, a partir de diversos teatros vazios e diversas geografias", numa coprodução entre a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) de Lisboa e o Teatro Viriato, de Viseu.

"Inspirado na provocatória conferência de Antonin Artaud, em 1933, na Sorbonne, que o público foi abandonando até ficar vazia - 87 anos depois, a recriação de 'O Teatro e a Peste' é interpretada, num primeiro momento, no Teatro Romano, pelo ator Albano Jerónimo e pela coordenadora do teatro, Lídia Fernandes, a 31 de julho, às 21:00. Seguindo-se a apresentação em diversos teatros, com outros atores e diretores artísticos dos equipamentos: Cucha Carvalheiro com Aida Tavares, no São Luiz Teatro Municipal; Mónica Calle com Francisco Frazão, no TBA; Igor Regalla com Susana Menezes, no LU.CA; John Romão com Patrícia Portela, no Teatro Viriato", lê-se no comunicado.