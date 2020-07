Actualidade

Os Estados Unidos mostraram-se hoje preocupados com a "liberdade de expressão" na Guiné-Bissau e o afastamento de responsáveis locais pelo combate ao tráfico de droga, que estavam a ter "resultados extraordinários".

Em conferência de imprensa telefónica, Heather Merritt, adjunta do secretário de Estado para o Gabinete para os Narcóticos Internacionais, disse que Washington está preocupada com "questões da liberdade de expressão" no país e tem dúvidas sobre os esforços no combate ao tráfico de droga.

"A Guiné-Bissau é um dos pontos que o EUA está atento. Foi um problema durante muitos anos como palco do narcotráfico" e "estamos preocupados com o tipo de governo que está a ter e com o esforço que ele está a fazer ou não para prevenir o tráfico de droga", disse.