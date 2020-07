Actualidade

O secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof) anunciou hoje a convocação de um protesto nacional no dia 05 de outubro, sublinhando que as ações reivindicativas "não podem aliviar".

Referindo que o protesto se realiza na data em que se assinala do Dia Mundial do Professor, Mário Nogueira defendeu que os docentes devem sair à rua, em particular porque dias depois, em 10 de outubro, o executivo entregará o Orçamento do Estado para 2021.