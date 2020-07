Actualidade

O programa "Famílias com Futuro", que apoia o arrendamento nos Açores, vai ser alargado para 15 anos e terá uma nova majoração para garantir que a renda não representa uma taxa de esforço superior a 30%, foi hoje anunciado.

"Das alterações agora propostas destacam-se a possibilidade de o apoio à renda passar a contemplar uma terceira candidatura, ou seja, passam a poder usufruir do apoio durante 15 anos consecutivos, o que vai permitir que as famílias que se candidataram em 2010 possam usufruir de mais cinco anos", adiantou a secretária regional da Solidariedade Social dos Açores, Andreia Cardoso, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.