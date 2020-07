Actualidade

Os 31 cães e gatos que foram resgatados de dois locais de Sobrado, no concelho de Valongo, na segunda-feira à noite estão à guarda de associações de defesa de animais, referiu hoje à Lusa o veterinário da autarquia.

Em causa estão dois espaços: uma casa abandonada e a residência da proprietária dos canis de Santo Tirso, onde no fim de semana deflagrou um incêndio que vitimou 52 cães e dois gatos.

Na segunda-feira à noite, dezenas de voluntários rodearam as instalações de Valongo, no distrito do Porto, para resgatar animais, tendo sido retirados quer pelos populares, quer pela GNR um total de 15 cães da casa abandonada e quatro cães e 12 gatos da residência particular.