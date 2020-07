Actualidade

Um projeto transnacional pretende criar uma plataforma pública com informações sobre os trabalhadores forçados portugueses e espanhóis na Alemanha nazi, tendo para isso recebido financiamento de um programa europeu, anunciou o Instituto de História Contemporânea.

Em comunicado, o Instituto de História Contemporânea (IHC) da Universidade Nova de Lisboa salienta que o projeto "Portuguese and Spanish Forced Labourers under National Socialism: History, Memory and Citizenship" ("Trabalhadores forçados portugueses e espanhóis sob o nacional-socialismo: História, memória e cidadania", em tradução livre), coordenado por Cláudia Ninhos, foi o único trabalho português contemplado pelo programa "Europa para os Cidadãos - Memória Europeia".

Tendo a Universidade Autónoma de Barcelona, a Universidade de Paris 8 e o Observatório Europeu sobre Memórias como parceiros, o projeto procura alargar o âmbito de um trabalho desenvolvido desde 2015 por uma equipa liderada pelo historiador Fernando Rosas, que partiu do estudo dos portugueses no campo de concentração de Mauthausen, na Áustria, e que se foi estendendo aos principais campos nazis.