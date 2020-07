Actualidade

A polícia realizou hoje uma operação para investigar a campanha eleitoral do senador José Serra à câmara alta do Congresso brasileiro, alegadamente financiada com dinheiro ilícito não declarado à Justiça eleitoral.

Em comunicado, o Ministério Público de São Paulo informou que a operação, chamada Paralelo 23, cumpriu quatro mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Brasília, Itatiba e Itu.

O juiz da 1.ª Zona Eleitoral, que autorizou a ação da polícia, também determinou o bloqueio judicial de contas bancárias dos investigados.