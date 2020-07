Óbito/Luís Filipe Costa

A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) lamentou hoje a morte do realizador e autor Luís Filipe Costa, que foi distinguido com o prémio de Consagração de Carreira da SPA e o Prémio Igrejas Caeiro em 2013.

"A SPA manifesta o seu pesar pela morte do realizador de rádio e televisão e também escritor Luís Filipe Costa, de 84 anos, que foi secretário da Direção da cooperativa, logo após as eleições de setembro de 2003. Era cooperador desde março de 1978 e associado da cooperativa desde dezembro de 1958", pode ler-se no comunicado da SPA.

Assim, a "SPA endereça à família de Luís Filipe Costa e em particular à sua viúva Isabel Medina, escritora, encenadora e também cooperadora da SPA, o seu mais sentido e solidário pesar, nunca esquecendo a importância da sua obra e da sua vida".