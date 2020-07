Actualidade

Um grupo de empresários vai investir 1,6 milhões de euros na reativação para fins turísticos da Salina da Gala, na Figueira da Foz, anunciou hoje um dos promotores.

João Girão, da empresa Cristal Salt 2A, disse à agência Lusa que o projeto de recuperação para o turismo da salina, com uma área de 40 mil metros quadrados, na freguesia de São Pedro, abrange "as vertentes pedagógica, histórico-museográfica e da saúde".

"Estamos a preparar o lançamento da primeira pedra no início de outubro, com a presença de várias individualidades e convidados", adiantou, para indicar que a iniciativa parte de um grupo de empresários da região de Coimbra empenhados no "renascer da Salina da Gala numa das zonas mais emblemáticas do ancestral e tradicional setor" da exploração do sal.