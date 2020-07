Actualidade

O presidente da Federação Distrital do PS disse hoje que vai ouvir a concelhia de Castelo Branco sobre a perda de mandato do presidente da Câmara daquele município, Luís Correia.

"Vou reservar uma tomada de posição depois de conversar com os camaradas [socialistas] de Castelo Branco e aguardar pelas suas vontades. Só depois disso tomarei uma posição pública", afirmou Vitor Pereira à agência Lusa.

O Tribunal Constitucional (TC) confirmou a perda de mandato do presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, e a decisão torna-se definitiva a partir do dia 30, disse à agência Lusa o advogado do autarca.