As preocupações com a proteção das crianças em países com conflitos estão a aumentar devido à covid-19, com mais relatos de crianças desacompanhadas, bem como de abusos físicos e emocionais, segundo um inquérito do Comité Internacional de Resgate (CIR).

O levantamento concluiu que as preocupações com a proteção das crianças aumentaram para 55% dos inquiridos, com 24% a registar um aumento da gravidade apenas nas últimas quatro semanas, devido à covid-19.

O inquérito identificou quase 40% dos inquiridos que testemunharam um aumento de crianças desacompanhadas e separadas, com o maior número de relatos a referir-se ao sul do Sudão e na República Democrática do Congo.