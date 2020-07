Actualidade

O Tribunal de Braga condenou hoje a 17 anos de prisão um jovem que, em julho de 2019, matou o pai à machadada em Pereira, Barcelos, disse hoje à Lusa fonte judicial.

No início do julgamento, o homicida confessou o crime, explicando que o seu objetivo foi acabar com o "inferno" criado em casa pelo progenitor.

O homicídio ocorreu em 26 de julho de 2019, um dia depois de a vítima ter regressado de França, onde estivera emigrado desde janeiro.