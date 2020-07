Actualidade

O presidente da concelhia do PS de Castelo Branco, Arnaldo Brás, disse hoje que a perda de mandato do presidente da Câmara daquele município era uma questão que já se previa, mas lamentou o desfecho do processo.

"É uma questão que já se previa. Como presidente da Concelhia do PS - e a título pessoal -, lamento este desfecho", afirmou Arnaldo Brás à agência Lusa.

O Tribunal Constitucional (TC) confirmou a perda de mandato do presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, e a decisão torna-se definitiva a partir do dia 30, disse à agência Lusa o advogado do autarca.