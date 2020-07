Actualidade

As consultas e os atendimentos nas urgências do Serviço Nacional de Saúde aumentaram no ano passado, segundo o relatório do Conselho de Finanças Públicas (CFP) hoje divulgado sobre a evolução orçamental do SNS entre 2013 e 2019.

De acordo com os dados do período em análise, na área dos cuidados de saúde primários foram feitas mais de 31 milhões de consultas médicas (31.569 milhares) em 2019, o número mais alto de todos os anos observados e que traduz um aumento em termos absolutos de cerca de 385 mil consultas (1,23%) face a 2018 (31.184 milhares) e superior a um milhão em relação a 2013 (30.347 milhares).

Por outro lado, o número de consultas de enfermagem ascendeu a mais de 19 milhões (19.286 milhares) no ano passado, ligeiramente acima (1%) de 2018, no qual foram efetuadas 19.108 milhares. Contudo, o registo de 2019 fica abaixo dos desempenhos de 2013 (19.623 milhares), 2014 (19.754) e 2015, no qual se alcançou o valor mais elevado desse período e o único acima dos 20 milhões de consultas de enfermagem: 20.054 milhares.