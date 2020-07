Covid-19

A Itália registou 15 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, em linha com os números das últimas semanas, e confirmou 129 novos contágios, uma ligeira redução face aos dados de segunda-feira, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

No total, foram contagiadas em Itália 244.752 pessoas desde o início da crise sanitária, em 21 de fevereiro, com a deteção do primeiro caso local.

Os últimos doentes foram detetados nas regiões do norte, as mais afetadas pela pandemia, onde se incluem a Lombardia (34), Piemonte (oito), Emília-Romanha (18) e o Véneto (22).