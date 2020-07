Actualidade

Lisboa, 21 jul 2020 (Lusa) -- O Programa Regressar, que visa apoiar o regresso de emigrantes a Portugal, regista 815 candidaturas aprovadas, das quais 89 para territórios do interior, contabilizando um apoio de 3,1 milhões de euros, anunciou hoje a ministra da Coesão Territorial.

Numa audição parlamentar na comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, na Assembleia da República, em Lisboa, Ana Abrunhosa adiantou que foram já pagos 1,6 milhões de euros dos 3,1 milhões de euros de apoio às candidaturas aprovadas no âmbito do Programa Regressar.

Além deste programa, a titular da pasta da Coesão Territorial destacou o programa Trabalhar no Interior, que vai ser lançado no mês de agosto, como previsto no Programa de Estabilização Económica e Social, indicando que a iniciativa visa apoiar os trabalhadores e as suas famílias "para que possam deslocar a sua habitação e o seu posto de trabalho do litoral para o interior do país".