Actualidade

As candidaturas aos apoios para profissionais e estruturas do setor da Cultura, incluídos no Orçamento Suplementar, abrem em agosto, após a publicação daquele documento em Diário da República, esclareceu hoje a ministra da Cultura.

"Aguardamos pela publicação do Orçamento do Estado Suplementar, que ainda não foi promulgado pelo Presidente da República, para poder colocar os requerimentos 'online', para [os profissionais e estruturas] poderem solicitar os apoios que constam do orçamento", afirmou hoje Graça Fonseca, numa audição na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação.

No dia 04 de junho, após a reunião do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que os profissionais independentes do setor da Cultura irão receber, em julho e em setembro, um apoio social semelhante ao que é atribuído aos trabalhadores independentes, ao qual não conseguem aceder devido à intermitência da sua atividade.