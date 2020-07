Montijo

O ministro das Infraestruturas admitiu hoje haver "a expectativa de vir a convencer os municípios da Moita e do Seixal" a dar parecer positivo à construção do aeroporto no Montijo, mas voltou a defender a alteração da lei.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, que falava numa audição conjunta com o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, na Assembleia da República, voltou a defender que "nenhuma infraestrutura de importância nacional", como por exemplo um aeroporto", pode "ficar dependente de apenas um município".

"No entanto, nós gostávamos de convencer os municípios da Moita e Seixal que aquele investimento é importante para o país e Lisboa, mas também para a península de Setúbal. [...] Temos ainda a expectativa de vir a convencer os municípios da Moita e do Seixal", acrescentou.