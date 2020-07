Covid-19

O "regresso seguro às aulas" no ano letivo 2020/2021 elaborado pelo Governo dos Açores prevê o regime presencial para "atividades letivas e não letivas", mas prepara um "plano B, que consistirá num regime de ensino à distância".

"Tendo em conta a presente situação epidemiológica na Região Autónoma dos Açores, a Secretaria Regional da Educação e Cultura (SREC), através da Direção Regional da Educação, e após parecer da Autoridade de Saúde Regional, prevê iniciar o próximo ano letivo (2020/2021) em regime presencial, destinado a toda a comunidade escolar", informa o documento que traça o "regresso seguro às aulas" para o próximo ano letivo, a que a agência Lusa teve acesso.

E o foco é mesmo toda a comunidade escolar, já que, no capítulo dedicado ao regime presencial, as orientações em destaque são que este modelo "envolve atividades letivas e não letivas" e "o regresso às aulas presenciais é obrigatório para todos os alunos de todos os anos de escolaridade, de todas as modalidades de ensino, em todas as disciplinas".