Actualidade

Um projeto-lei do PCP que reforça as medidas de proteção das vítimas de violência doméstica ao prever a ocultação ao agressor da nova morada da vítima no decurso do processo foi hoje aprovada por unanimidade no parlamento.

Falando na sessão de discussão e votação na especialidade do projeto-lei, na comissão de Assuntos Constitucionais, o deputado António Filipe (PCP) realçou que o diploma introduz uma "alteração legislativa cirúrgica" da maior importância para a vítima de violência doméstica, por evitar retaliações, agressões ou ações intimidatórias já no decurso dos processos judiciais por violência doméstica".

A iniciativa legislativa do PCP lembra que no âmbito dos processos judiciais, seja no processo criminal seja no processo cível, designadamente de divórcio, não está prevista a possibilidade de a vítima omitir a sua morada nas notificações feitas ao agressor.