Actualidade

A deputada não inscrita Cristina Rodrigues alertou hoje, no parlamento, para o estado de degradação do Museu dos Biscainhos, em Braga, que, segundo a secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, já está a ser alvo de reparações.

Numa audição na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, a deputada Cristina Rodrigues questionou a ministra da Cultura sobre se tinha conhecimento do "elevado estado de degradação" do Museu dos Biscainhos, e edifício contíguo, "nomeadamente ao nível da fachada, com degradação das varandas e janelas, bem como infiltrações".

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, remeteu a questão para Ângela Ferreira que referiu não se tratar de uma "situação de alta degradação".