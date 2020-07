Covid-1

As primeiras doses da vacina contra a covid-19, em desenvolvimeno pelo laboratório chinês Sinovac, começaram a ser aplicadas hoje num grupo de voluntários no Brasil, todos profissionais de saúde do Hospital de Clínicas, em São Paulo.

"Hoje é um dia histórico porque acabamos de participar da aplicação da vacina CoronaVac no primeiro voluntário, no Hospital de Clínicas, o maior complexo hospitalar público da América Latina," disse o governador do estado de São Paulo, João Doria.

Numa ação coordenada pelo Instituto Butantan, principal centro de referência imunológica do Brasil, e pela farmacêutica chinesa Sinovac, responsável pela produção do medicamento, a nova vacina começou a ser testada hoje por 890 funcionários do Hospital das Clínicas.