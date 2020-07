Incêndios

O incêndio florestal em Avis, no distrito de Portalegre, está a atingir uma "mancha florestal grande" integrada na Rede Natura 2000 e já obrigou ao corte do trânsito em duas estradas, por precaução, disse o presidente do município.

Em declarações à agência Lusa, Nuno Silva adiantou que o fogo está a lavrar numa zona florestal de sobreiros, pinheiros e eucaliptos, além de montado, atingido a área protegida ao abrigo da Rede Natura 2000.

"Já ardeu uma mancha grande", afirmou o presidente da Câmara de Avis, observando que o combate às chamas está a ser dificultado pelo "vento muito instável".