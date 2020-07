Actualidade

A filha do herói da independência da República do Congo, Patrice Emery Lumumba, pediu ao rei belga que devolva as "relíquias" ao país, quase 60 anos depois do assassinato do líder independentista e primeiro-ministro congolês.

"Nós, filhos de Lumumba, nós, a família de Lumumba, pedimos o regresso justo das relíquias de Patrice Emery Lumumba à terra dos seus antepassados", escreveu Juliana Amato Lumumba, numa carta endereçada ao rei Filipe dos belgas.

A carta, citada hoje pela agência France-Presse, é datada de 30 de junho, dia em que se assinalou a independência da RDCongo, uma antiga colónia belga.