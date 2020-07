Covid-19

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, anunciou hoje que o Governo pretende que todas as modalidades de desporto coletivas sejam retomadas até ao final do mês de agosto.

"Temos estado em conversações com o setor e a ideia é que no final do mês de agosto todas as modalidades coletivas possam retomar as suas competições", disse João Paulo Rebelo em audição na Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, na Assembleia da República.

O secretário de Estado assumiu estar "alinhado" com a preocupação manifestada por diversas instituições em torno da retoma da atividade desportiva nas mais diversas modalidades, frisando que a atenção dada ao tema tem sido a adequada.