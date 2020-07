Covid-19

Representantes da produção e do comércio do Douro consideram que o Governo foi ao encontro das "reivindicações" da região com o reforço das medidas para o setor dos vinhos que ajudam "a minorar" a crise provocada pela covid-19.

Os vice-presidentes do conselho interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), António Saraiva (comércio) e António Lencastre (produção), reuniram-se hoje, em Lisboa, com a ministra da Agricultura.

Maria do Céu Albuquerque elencou o reforço das medidas para o setor do vinho, anunciado no sábado, e que incluem o aumento do valor da dotação da reserva qualitativa do vinho do Porto, que passou de três para cinco milhões de euros.