Actualidade

Vários deputados alertaram hoje para a "receios das famílias" quanto ao regresso às aulas no próximo ano letivo, com o ministro da Educação a garantir que as escolas estão a "trabalhar sem parar".

A "inquietação" e "receios" das famílias no regresso às aulas presenciais em setembro foi um dos alertas deixados pelos deputados do PSD, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda, que consideram que as orientações e medidas do Governo têm sido vagas.

"As orientações para as escolas são todas no campo das possibilidades", alertou a deputada do PCP, Ana Mesquita, que avisou para a "inquietação" em que vivem as famílias.