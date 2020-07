Incêndios

Os projetos apresentados pelo Leirena Teatro, de Leiria, em parceria com outros grupos, e por Partículas Soltas, de Sazes de Lorvão (Penacova), venceram o "Não brinques com o fogo" na região Centro, foi hoje anunciado.

Resultado da cooperação do Ministério da Cultura, através das direções regionais de Cultura do Norte, do Centro, do Alentejo e do Algarve, com a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), o projeto-piloto "Não brinques com o fogo" pretende, através da cultura e das artes performativas, promover a alteração de comportamentos das populações em relação à preservação dos seus territórios em relação aos incêndios rurais.

O projeto "Sob a terra", do Leirena Teatro (em parceria com a Associação Manipuladores - Companhia de Teatro e Marionetas, com a Ccer Mais - Cooperativa para-a Criação e Promoção Cultural, Marketing e Intervenção Social e com a associação Célula & Membrana) venceu o concurso na região Centro, na área de "Criação de Espetáculo ao Ar Livre", disse hoje a diretora Regional de Cultura do Centro, Suzana Menezes, adiantando que o trabalho terá um apoio da ordem dos 86 mil euros.