Covid-19

O México ultrapassou os 40 mil mortos por covid-19 desde o início da pandemia, com 915 óbitos só nas últimas 24 horas, indicou o Ministério da Saúde mexicano.

Segundo os dados oficiais, desde o primeiro caso registado no país, em 28 de fevereiro, o número de óbitos provocados pela doença atingiu os 40.400, o quarto maior total do mundo, atrás do Reino Unido, com 45.507 mortes.

O México registou ainda 6.859 novos casos da doença nas últimas 24 horas, elevando o total de infeções para 356.386, mas o país faz tão poucos testes que o número de contágios poderá ser muito superior aos dados oficiais.