Covid-19

O presidente da BP Portugal, Pedro Oliveira, disse hoje acreditar que a empresa terminará o ano com resultados positivos, depois dos meses "dramáticos" de março e abril e da quebra das vendas na sequência da pandemia de covid-19.

"No final do ano vamos apresentar resultados positivos se o perfil de recuperação de procura for aquele que acreditamos que vai ser. Até ao momento, e depois dos meses dramáticos de março e abril, estamos a ter recuperações acima daquilo que esperávamos", disse o responsável.

"Estamos a assumir perdas até ao final do ano, convergentes, mas não estamos a assumir que em nenhum mês consigamos igualar as vendas do ano passado, até ao final do ano. Vamos ter resultados menos positivos", acrescentou.