Actualidade

(REPETIÇÃO) Lisboa, 22 jul 2020 (Lusa) - O MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa regressa em setembro, com "sessões mais espaçadas e de lotação reduzida" e dois dias extra "para que o público possa desfrutar do festival com todo o conforto e segurança".

A organização do festival, que cumpre este ano a 14.ª edição, anunciou na noite de terça-feira que a iniciativa regressa ao Cinema São Jorge entre 07 e 14 de setembro, "depois de três dias de eventos 'warm-up' [de aquecimento, em português] ao ar livre".

Num comunicado hoje divulgado, a organização refere que, "de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde [devido à pandemia da covid-19], o MOTELX conta este ano com sessões mais espaçadas e de lotação reduzida, e anuncia dois dias extra para que o público possa desfrutar do festival com todo o conforto e segurança".