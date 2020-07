Actualidade

A Iberdrola teve um lucro de 1.845 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020, mais 12,2% do que no mesmo período de 2019, com a covid-19 a ter um impacto negativo de 153 milhões de euros.

A empresa espanhola que opera nos mercados de eletricidade e gás natural informou hoje o mercado que, apesar da incerteza causada pela pandemia, mantém a sua previsão de crescimento em 2020 do seu benefício líquido em um dígito, assim como a sua política de remuneração dos ativos.

No seu relatório de contas do primeiro semestre apresentado ao supervisor da bolsa espanhola, a Iberdrola sublinha que não é possível fazer uma estimativa precisa do possível impacto futuro da covid-19 nos seus resultados nos próximos meses.