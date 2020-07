Covid-19

A dívida pública na zona euro subiu, no primeiro trimestre de 2020, para 86,3% do Produto Interno Bruto (PIB) devido às medidas restritivas contra a covid-19, com Portugal a ser o terceiro pior país, divulgou hoje o Eurostat.

Segundo a informação hoje divulgada pelo gabinete de estatísticas comunitário, no primeiro trimestre deste ano, "em que as medidas de contenção da covid-19 começaram a ser amplamente introduzidas pelos Estados-membros", a dívida pública da zona euro atingiu os 86,3% do PIB, percentagem que compara com 84,1% no trimestre anterior.

Verificou-se, porém, uma ligeira descida face ao período homólogo de 2019 (no qual este indicador atingiu 86,4% do PIB).