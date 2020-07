Covid-19

A normalização do turismo em Macau, que em 2019 recebeu quase 40 milhões de visitantes, só será possível com uma vacina para a covid-19, disse hoje à Lusa a responsável pelo turismo do território.

"Muitos países neste momento estão a testar as possíveis vacinas. Espero que as vacinas ajudem a dar confiança a recomeçar o movimento de turistas", afirmou hoje Maria Helena de Senna Fernandes, em entrevista à Lusa.

As indicações que têm sido dadas por diferentes fontes, explicou a diretora dos Serviços de Turismo, apontam que a retoma de viagens é "muito condicionada pelo aparecimento de vacinas".