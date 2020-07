Actualidade

A 11.ª edição das Noites de Verão vai apresentar concertos de Nuno Rebelo, Sereias, Susana Santos Silva, Banda Fetra e Ricardo Toscano, em agosto e setembro, nos jardins do Museu do Chiado e da Galeria Quadrum, em Lisboa.

Com entrada livre, os espetáculos estão previstos para decorrer às sextas-feiras, a partir das 19:00, nos jardins das duas instituições, mediante levantamento ou reserva prévia de bilhetes, devido às restrições para conter a pandemia da covid-19, anunciou hoje a organização.

Numa coprodução entre a Filho Único, a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), as Galerias Municipais de Lisboa e o Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, as Noites de Verão "decorrem da perspetiva de que a arte - assim como o conhecimento - impregnada de uma dimensão ética, é um dos modos fundamentais da vida coletiva".