O obstetra Artur Carvalho, envolvido no caso do bebé que nasceu com malformações graves em Setúbal aposentou-se no dia 01 de julho, disse hoje a ministra da Saúde.

Enquanto funcionário do Serviço Nacional de Saúde, o vínculo hierárquico que também detinha, o médico Artur Carvalho "foi apresentado no dia 01 do julho, independentemente dos processos que sobre si suscitam num conjunto de outras entidades", afirmou Marta Temido na Comissão de Saúde, onde foi ouvida a pedido do PAN sobre este caso.

A ministra lembrou que Artur Carvalho não atuou neste processo como médico do Serviço Nacional de Saúde, mas sim de uma entidade convencionada.