UE/Cimeira

A coordenadora do BE, Catarina Martins, considerou hoje que o acordo do Conselho Europeu ficou "muito aquém das necessidades", evidenciando "uma total incapacidade de cooperação dentro da União Europeia que enquanto projeto político mostra a sua falência".

"O acordo alcançado pelo Conselho Europeu para a resposta à crise pandémica fica aquém do que foi anunciado e do que é necessário, criando novas tensões entre os estados-membros", referiu Catarina Martins, numa conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa.

Na perspetiva da líder bloquista, "um observador atento da imprensa internacional reparará que todos os países disseram que o acordo foi um sucesso, tendo todos posições tão divergentes de partida".