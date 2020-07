UE/Cimeira

O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, manifestou-se hoje "satisfeito" com o acordo do Conselho Europeu para relançamento da economia europeia pós-crise da covid-19, mas insistiu em "melhorias" no orçamento da União Europeia (UE) a longo prazo.

"Estamos muito satisfeitos pela visão que foi confirmada pelo Conselho Europeu para uma resposta partilhada à crise", declarou David Sassoli, falando em conferência de imprensa em Bruxelas sobre o acordo alcançado na madrugada de terça-feira pelos chefes de Governo e de Estado da UE.

Para o presidente da assembleia europeia, foi "bom" que os líderes europeus tenham abdicado de "ideias preconcebidas", ao terem feito "cedências" durante as discussões, que duraram cinco dias e quatro noites, num total de mais de 90 horas.