Actualidade

Os 21 migrantes intercetados na Ilha do Farol, em Faro, deverão ainda hoje ser entregues ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), tendo todos apresentado resultados negativos aos testes para despistagem da covid-19, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo o comandante do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão da GNR, os 21 migrantes encontram-se alojados temporariamente no pavilhão desportivo do Olhanense, à guarda da GNR, e "devem ser ainda hoje entregues ao SEF", sendo posteriormente presentes a tribunal.

Segundo o capitão Nuno Marinho, "o expediente está a ser elaborado para que os homens sejam entregues ao SEF", depois de os testes para a despistagem da covid-19, realizados ainda na noite de terça-feira, terem apresentado resultados negativos.