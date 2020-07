5G

O secretário de Estado Adjunto e das Comunicações afirmou hoje que "não passa pela cabeça" que o regulador Anacom não adapte o projeto de regulamento do leilão do 5G à Resolução do Conselho de Ministros (RCM).

Alberto Souto de Miranda está a ser ouvido na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito de um requerimento do Bloco de Esquerda "a propósito da concorrência no setor das telecomunicações e os seus efeitos na implementação do 5G em Portugal".

"Não me passa pela cabeça que a Anacom [Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) não venha agora, tarde é certo, adaptar o projeto de regulamento [do leilão do 5G] ao que foi aprovado pelo Governo da República", disse o governante, em resposta aos deputados.