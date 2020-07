OE2021

A coordenadora do BE apontou hoje o apoio aos despedidos e outras vítimas da crise, a proteção do emprego e o reforço dos serviços essenciais como os três eixos aos quais o Orçamento do Estado para 2021 deve responder.

Numa conferência de imprensa na sede do BE, em Lisboa, a líder bloquista, Catarina Martins, referiu que "sem prejuízo do debate estratégico sobre o investimento, sobre a necessidade de manter, modernizar e redirecionar a capacidade produtiva do país e as suas infraestruturas", o BE "identifica como prioritárias três áreas de políticas para responder às vulnerabilidades económicas e sociais potenciadas pela crise pandémica".

"O Governo já conhece estas propostas e o empenho do Bloco na construção de soluções para o Orçamento do Estado para 2021", assegurou.