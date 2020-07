Caso EDP

O antigo secretário de Estado da Energia Artur Trindade revelou hoje ter sido constituído arguido no âmbito do processo EDP, à saída do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) de Lisboa.

Questionado pelos jornalistas à saída do TCIC sobre se tinha sido constituído arguido, Artur Trindade confirmou que sim, esclarecendo que a sua ida ao tribunal se prendeu com diligências e consultas do processo, tendo também dito que prestará declarações no inquérito "mais tarde".

De acordo com declarações aos jornalistas e transmitidas pela SIC, o seu advogado de defesa, José António Barreiros, disse aos jornalistas que o seu constituinte "vai responder às perguntas" que lhe forem feitas em sede de inquérito, classificando o processo como "extenso e longo".