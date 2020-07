Actualidade

A câmara de Gondomar tomou hoje posse "formal e definitiva" dos terrenos de São Pedro da Cova onde estão depositados resíduos perigosos, num processo que permite "avançar" com a operação de remoção total, disse hoje o autarca local.

Em declarações à agência Lusa, Marco Martins contou que esta manhã esteve no terreno com "peritos e oficiais do tribunal" para concluir "finalmente" o processo de expropriação anunciado em novembro do ano passado.

"Isto, na prática significa que a obra [retirada dos resíduos industriais] poderá avançar. Vamos disponibilizar os terrenos a partir de amanhã [quinta-feira] à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) para que esta possa avançar com a remoção", disse o autarca.