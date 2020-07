Actualidade

Astrónomos obtiveram a primeira imagem de dois planetas fora do Sistema Solar (exoplanetas) em torno de uma estrela jovem mas semelhante ao Sol, em resultado de observações diretas com um telescópio no Chile, foi hoje divulgado.

O sistema planetário observado é composto por dois planetas gigantes gasosos a orbitarem a estrela TYC 8998-760-1, situada a cerca de 300 anos-luz da Terra, na constelação da Mosca, e com 17 milhões de anos de idade (o Sol é uma estrela bastante mais velha, tem 4,6 mil milhões de anos).

Os resultados das observações, feitas com o telescópio VLT, no Chile, são descritos num artigo publicado na revista da especialidade The Astrophysical Journal Letters.