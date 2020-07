Covid-19

A comunidade chinesa em Angola manifesta-se tranquila e confiante no tratamento que as autoridades angolanas estão a dar às primeiras infeções por covid-19 entre cidadãos do país asiático, disse hoje à Lusa a porta-voz da Cidade da China, onde todos vão ser testados.

Helena Xiang, porta-voz da Cidade da China em Luanda, um espaço comercial localizado no município de Viana, disse que a propagação comunitária da pandemia no país "está a tornar-se cada vez mais séria".

Segundo Helena Xiang, a Cidade da China é um grande centro comercial público, com fluxo alto de pessoas, onde apesar das medidas de prevenção tomadas pelos lojistas, foram registados os dois primeiros casos do novo coronavírus em dois cidadãos chineses residente em Angola