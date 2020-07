Actualidade

O parlamento angolano aprovou hoje por unanimidade o novo Código do Processo Penal, que substitui o vigente da era colonial portuguesa, com 196 votos favoráveis, com os deputados a saudar um passo para a consolidação democrática.

A Lei que aprova o Código de Processo Penal foi discutida nas comissões especializadas do parlamento angolano por mais de 13 meses entre deputados e membros da Comissão da Reforma do Direito e da Justiça Angola.

Segundo o presidente do grupo parlamentar do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, partido no poder), Américo Kuononoca, o seu partido votou a favor do documento por ser um "instrumento valioso para a concretização dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos".